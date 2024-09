Newey onthult: "Max liep hersenschudding op in Silverstone in 2021"

Adrian Newey is afscheid aan het nemen van Red Bull. De topontwerper stapt begint volgend jaar over naar Aston Martin, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Newey kijkt terug op zijn periode bij Red Bull en hij legt uit dat hij zich doodschrok van de crash van Max Verstappen in Silverstone in 2021.

Adrian Newey heeft een lange periode bij Red Bull Racing achter de rug. De Britse topontwerper begon in 2006 bij de Oostenrijkse renstal en hij kende veel successen. Hij was verantwoordelijk voor de titelwinnende wagens van Sebastian Vettel en Max Verstappen. Verstappen domineerde in de afgelopen jaren de Formule 1. In 2021 won hij een bijzonder spannend titelduel van Lewis Hamilton. Die strijd is nog altijd onderwerp van gesprek.

Verschrikkelijk

Newey kijkt nu dan ook terug naar die periode. De Brit wijst naar de crash van Verstappen in Silverstone in 2021. De Nederlander vloog daar van de baan na een clash met Hamilton in Copse Corner. In de High Performance Podcast spreekt Newey zich uit: "Dit soort incidenten zijn echt verschrikkelijk. Dat zijn ze echt. Dat ongeluk was, voorlopig, de laatste keer dat we ons echt afvroegen of hij in orde was en of hij gewond was. Toen hij vervolgens op de boordradio kwam, hoorden we hem alleen maar kreunen, omdat hij zo zwaar gehavend was. Je weet niet wat dat betekent."

Hersenschudding

Na de crash werd Verstappen naar het ziekenhuis gebracht, maar miste hij geen races. Eerder dit jaar onthulde Verstappen dat hij later in dat seizoen last kreeg van zijn zicht, de oorzaak hiervan was zijn crash in Copse. Newey onthult dat Verstappen er een blessure aan over had gehouden: "Hij had heel erg veel pijn en een gemene hersenschudding. Maar gelukkig kwam het goed. Dat soort ongelukken kunnen nog steeds gebeuren en dat zal ook gebeuren. Het heftige ongeluk van Anthoine Hubert in Spa in de Formule 2 was verschrikkelijk. Autosport zal nooit voor honderd procent veilig zijn."