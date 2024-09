Lawrence Stroll dolblij met komst Newey: "Hij is de beste ter wereld"

Topontwerper Adrian Newey heeft na zijn vertrek bij Red Bull Racing een nieuw avontuur gevonden in de koningsklasse van de autosport. De 65-jarige Brit gaat per 1 maart 2025 aan de slag bij het team van Aston Martin. Lawrence Stroll, teameigenaar en uitvoerend voorzitter van het team uit Silverstone, kan zijn geluk niet op.

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het hoge woord er dan eindelijk uit: Adrian Newey zet zijn F1-carrière voort bij het team van Aston Martin. De man uit Stratford-upon-Avon zal per 1 maart 2025 aan de slag gaan bij het team uit Silverstone, waar hij de officiële titel Managing Technical Partner krijgt. Hij wordt tevens aandeelhouder bij het team van Fernando Alonso en Lance Stroll.

Passie en commitment

Maar de keuze voor aston Martin was niet direct gemaakt door Newey, die eerder dit jaar bekend had gemaakt dat hij Red Bull na bijna twintig jaar zou gaan verlaten. Meerdere teams aasden op de handtekening van de topontwerper, maar uiteindelijk werd het toch Aston Martin. In juni kreeg de Brit al een rondleiding door de nieuwe fabriek van het Britse team in Silverstone, waarna hij ook uitgebreid sprak met teameigenaar Lawrence Stroll. De passie en het commitment van de Canadese zakenman waren voor Newey een reden om uiteindelijk voor Aston Martin te kiezen.

"Adrian is de beste ter wereld"

Lawrence Stroll is dan ook dolblij met de komst van de 65-jarige ontwerper. "Dit is groot nieuws. Adrian is de beste ter wereld in wat hij doet. Hij presteert op de toppen van zijn kunnen en ik ben ongelooflijk trots dat hij zich bij het Aston Martin Aramco Formula One Team aansluit", verklaart de 65-jarige Stroll.

"Het is grootste verhaal sinds Aston Martin terugkeerde in de sport. Het is ook een demonstratie van onze ambitie om een Formule 1-team op te bouwen dat kan vechten voor wereldkampioenschappen. Zodra Adrian beschikbaar was, wisten we dat we het moesten laten gebeuren. Onze eerste gesprekken bevestigden dat er een gedeelde wens was om samen te werken aan een once-in-a-lifetime kans."

"Toen hij zag wat we hebben opgebouwd in Silverstone, met onze geweldige AMR Technology Campus, de getalenteerde groep mensen die we hebben verzameld en de nieuwste windtunnel in de sport, had hij snel door waar we op inzetten. We menen het serieus. Adrian deelt onze honger en onze ambities, hij gelooft in dit project en hij zal ons helpen ons volgende hoofdstuk uit de geschiedenis van Aston Martin in de Formule 1 te schrijven", besluit de teameigenaar van Aston Martin.