Verstappen kan in Bakoe Vettel evenaren in bijzonder lijstje

Max Verstappen is bezig met een lastige fase van het seizoen. Zijn team Red Bull presteert niet goed, maar Verstappen weet nog steeds het beste uit zijn auto te halen. Als Verstappen aankomend weekend goed presteert in Bakoe, dan kan hij Sebastian Vettel evenaren in een bijzonder lijstje.

Verstappen heeft een haat-liefdeverhouding met het circuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Hij wist de Grand Prix één keer te winnen, maar het ging ook meerdere keren mis. Hij had er een incident met zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo, en in 2021 viel hij uit toen hij een klapband kreeg. Verstappen heeft daarnaast nog nooit de pole position gepakt in Bakoe, als hij dat dit weekend dat evenaart hij Sebastian Vettel in een bijzonder lijstje.

Verstappen heeft in zijn Formule 1-loopbaan een pole position gepakt op 22 verschillende circuits. Als hij aankomend weekend de pole position pakt in Bakoe, dan is dat zijn 23ste circuit. Als hem dat lukt, dan evenaart hij Sebastian Vettel in dit klassement. De Duitse viervoudig wereldkampioen wist in zijn loopbaan op 23 verschillende circuits de pole position te pakken. Verstappen moet nog even doorgaan als hij het record wil pakken. Dit record staat nu nog op naam van Lewis Hamilton. De Brit pakte de pole position op 32 verschillende circuits. Aangezien er in de komende jaren veel gaat veranderen aan de Formule 1-kalender, liggen er nog kansen voor Verstappen.