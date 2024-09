Aston Martin hint op komst Newey

Het team van Aston Martin komt vandaag met groot nieuws. Het is vrijwel zeker dat de renstal de komst van Adrian Newey wereldkundig gaat maken. Op sociale media komen ze nu in ieder geval met een opvallende hint in aanloop naar de onthulling van vandaag.

Om 12:00 Nederlandse tijd komt het team van Aston Martin met opvallend nieuws naar buiten. Ze willen nog niet zeggen wat ze bekend gaan maken, maar ze hebben ook een grote persconferentie aangekondigd voor vandaag. Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat Aston Martin de komst van topontwerper Adrian Newey wereldkundig gaat maken. Op sociale media deelt Aston Martin nu een geheimzinnig filmpje in aanloop naar de aankondiging.

In de korte video is te zien hoe iemand een ontwerp tekent met potlood. Dit is een duidelijke hint naar de werkwijze van Newey. De Britse ontwerper wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. In de afgelopen jaren was hij zeer succesvol bij Red Bull Racing. In mei maakte hij bekend dat hij de Oostenrijkse renstal gaat verlaten. Aston Martin lijkt zijn nieuwe werkgever te worden, en het team geeft om 12:00 een persconferentie. Teameigenaar Lawrence Stroll is in ieder geval aanwezig, hij arriveerde vanochtend per helikopter bij de fabriek van Aston Martin.