McLaren-teambaas blij met competitief Ferrari: "Goed nieuws voor ons"

McLaren is een felle strijd verwikkeld met Red Bull om zowel het constructeurs- als het rijderskampioenschap. Door de sterke prestaties van Ferrari tijdens de doubleheader Zandvoort-Monza, lijkt de Scuderia zich te gaan mengen in de strijd vooraan het veld. McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat vooral 'goed nieuws' voor het team uit Woking.

Door de uitstekende ontwikkeling van McLaren is de MCL38 al enige tijd een van de snelste - zo niet dé snelste - bolide op grid. Het team presteert vanaf de Grand Prix van Miami wekelijks goed en ziet Red Bull juist steeds verder afdalen. Hierdoor heeft het team uit Woking tijdens de Grands Prix in Europa de meeste punten verzameld (280), terwijl Red Bull met 182 punten zelfs minder scoorde dan Ferrari (220) en Mercedes (200). Zodoende is de ooit zo comfortabele voorsprong van regerend kampioen Red Bull in het constructeurskampioenschap geslonken tot slechts acht puntjes voorsprong op het team van Lando Norris en Oscar Piastri.

McLaren heeft met hun snelle bolide en de balansproblemen van de RB20 daarom een goede kans om voor het eerst sinds 1998 - toen het Britse team met kampioen Mika Häkkinen en zijn teamgenoot David Coulthard de constructeurstitel won - het kampioenschap bij de teams te gaan winnen. En ook bij de rijders kan het team met Lando Norris voor het eerst sinds 2008 (toen met Lewis Hamilton) kampioen worden. Om deze twee kampioenschappen te veroveren zal McLaren op de toppen van haar kunnen moet presteren, en zal het team alles uit de competitieve MCL38 moeten halen. Maar dat deed het team niet in Monza, waar Charles Leclerc met een éénstopper de McLarens te slim af was.

Goed en slecht nieuws

Als Andrea Stella, de teambaas van het team uit Woking, door F1.com gevraagd wordt of McLaren een kans gemist heeft in Monza, antwoordt de Italiaan het volgende: "Ik wil meer profiteren van de competitiviteit van de auto. Wat de race betreft, denk ik dat er een misverstand is dat de McLaren veruit de snelste auto was. Ik denk dat Leclerc net zo snel was als de McLaren, net zo snel als Oscar in de eerste stint. Zelfs in de tweede stint zat hij achter de twee McLarens en hij kon bij de twee McLarens blijven. Ik denk dat Ferrari net zo competitief was als wij, in ieder geval met Leclerc, wat voor ons slecht nieuws is."

Ferrari is sterk begonnen na de zomerstop en lijkt een echte uitdager te kunnen worden voor McLaren om de overwinningen, en misschien ook nog wel in het constructeurskampioenschap. Daarin staan de Italianen 'slechts' 39 punten achter Red Bull en 31 achter McLaren. Toch ziet de 53-jarige teambaas uit Orvieto ook een positief punt van sterke opmars van Ferrari. "Tegelijkertijd is het goed nieuws, omdat het betekent dat we meer auto's hebben die punten van Red Bull kunnen afpakken, dus ik denk dat dit eigenlijk beter nieuws is voor ons. We moeten wel zorgen dat we het potentieel van de auto maximaal benutten, zelfs als dat betekent dat Ferrari een serieuze uitdaging voor de overwinning zal vorm", aldus Stella.