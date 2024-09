Norris voorspelt pittig leerproces voor Antonelli

Mercedes maakte in Monza bekend dat ze Andrea Kimi Antonelli hebben gecontracteerd voor 2025. Het is een gewaagde keuze, want Antonelli is nog maar net achttien jaar. Lando Norris voorspelt dat Antonelli een pittig leerproces voor de boeg heeft in het komende seizoen.

Het was geen verrassing dat Mercedes voor Antonelli koos. De Italiaan wordt gezien als een toptalent en Mercedes-teambaas Toto Wolff is een groot fan van hem. Wolff laat het hele jaar aan alles en iedereen weten dat Antonelli alles in zich heeft om een enorme superster te worden. Toch is niet iedereen het eens met deze keuze, want Antonelli heeft zeer weinig ervaring. Dit jaar debuteerde hij in de Formule 2 en hij had veel tijd nodig om zich aan te passen.

Zijn aanstaande Formule 1-concullega's vragen zich dan ook af wat ze kunnen verwachten van hem. McLaren-coureur Lando Norris sprak zich bij de internationale media uit over de komst van Antonelli: "Ik weet zeker dat het een pittig leerproces voor hem wordt. Waarschijnlijk is het pittiger dan wij ooit hebben meegemaakt, ook omdat het samen gaat met een bepaalde druk. Zolang hij daar goed mee om kan gaan en van zijn teamgenoot George Russell blijft leren, weet ik zeker dat hij binnen de kortste keren de snelheid heeft gevonden."