Marko begrijpt gewaagde Antonelli-keuze Mercedes

Het team van Mercedes presenteerde in Monza Andrea Kimi Antonelli als racecoureur voor 2025. Het was geen verrassende move, maar wel een gedurfde beslissing. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat hij deze keuze van Mercedes wel begrijpt, hij wijst naar zijn eigen acties met Max Verstappen.

Antonelli komt de Formule 1-wereld razendsnel invliegen. De Italiaan is nog maar achttien jaar oud, en hij is dit jaar bezig met zijn eerste seizoen in de Formule 2. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft altijd enorm veel vertrouwen in hem gehad, en zelfs na Antonelli's crash in de eerste vrije training in Monza, bleef hij complimenten uitdelen. Niemand vindt het dan ook vreemd dat Wolff ervoor heeft gekozen om Antonelli aan te wijzen als opvolger van Lewis Hamilton.

Antonelli wordt al heel erg lang gezien als het grootste talent uit de internationale autosport. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt in de Inside Line F1 Podcast dat Antonelli bij zijn team nooit op de radar heeft gestaan: "Tijdens zijn kartperiode kwam hij uit voor Tony Kart, dat samenwerkte met Ferrari. Het is wel duidelijk dat Ferrari op dat moment Antonelli niet heeft vastgelegd, hoewel hij toen wel hoger aangeschreven stond dan andere coureurs."

Moed

Mercedes is al het hele jaar bezig met het klaarstomen van Antonelli. Hij werkte meerdere testdagen af in oudere wagens en hij mocht in Monza dus als een vrije training rijden. Een veel gehoord puntje van kritiek is dat Antonelli nog maar net volwassen is. Marko deelt die kritiek niet: "Als iemand het talent heeft en een team voldoende moed heeft, kijk wij hebben met Max Verstappen aangetoond dat dit de juiste aanpak is. Als iemand het goed doet in de juniorencategorieën en het talent heeft, dan zetten ze hem in een Formule 1-wagen."