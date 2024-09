Häkkinen hoopt dat McLaren blijft domineren

Het team van McLaren heeft het momentum in de Formule 1 in handen. Ze zijn razendsnel en ze zijn ineens de titelfavorieten. Mika Häkkinen geniet van de prestaties van zijn voormalig werkgever en hij denkt dat geen enkel team ze meer kan gaan bijhalen.

McLaren en Lando Norris staan op de tweede plaats in beide wereldkampioenschappen. De achterstand van Norris op Max Verstappen is redelijk groot, maar in het constructeurskampioenschap zijn de verschillen verwaarloosbaar. Red Bull Racing heeft nog maar acht WK-puntjes voorsprong op McLaren en de kans is zeer groot dat de Britse renstal aankomend weekend in Azerbeidzjan de koppositie overneemt.

Domineren

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen denkt dat McLaren het seizoen in stijl gaat afsluiten. De Fin deelt zijn verwachtingen met Unibet: "Ze zijn het beste team. Ik denk dat dit de leukste periode van het seizoen is, om te zien wat er gaat gebeuren. Gaan ze alles volledig domineren? Ik hoop het. Of komen andere teams nog met updates? Ik denk het niet. McLaren heeft de tools, de coureurs, de designers, het management en geweldige partners die dit geweldige team financieren. Dus ik denk niet dat iemand ze gaat bijhalen."

Management

Häkkinen ziet dat McLaren van ver moet komen. De Fin, die zelf jarenlang voor McLaren reed, ziet dat het team enorme stappen heeft gezet. Hij complimenteert het management van McLaren: "Als je een paar jaar terugkijkt, dan zie je dat McLaren weinig succes had. Volgens mij kwalificeerden ze zich vorig jaar bij de eerste Grands Prix op de laatste startrij. Het is prachtig om te zien dat het team gefocust blijft. Ze begrijpen wat er moet gebeuren om op een winnende positie terecht te komen."