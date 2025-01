Häkkinen kraakt 'laat' ontslag van Perez

Max Verstappen pakte in 2024 zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij moest er hard voor werken, en hij kreeg ook geen rugdekking van zijn teamgenoot Sergio Perez. Mika Häkkinen vindt het opvallend dat Red Bull er niet eerder voor koos om Perez aan de kant te schuiven.

Perez kon in 2024 geen rol van betekenis spelen in de titelstrijd. Hij kon Verstappen niet bijhouden, en vrijwel het hele jaar werd er gespeculeerd over zijn toekomst. Verstappen moest het alleen doen, en hij pakte alsnog zijn vierde wereldtitel. Na afloop van het seizoen nam Red Bull alsnog afscheid van Perez. Hij wordt in het aankomende seizoen vervangen door de talentvolle Nieuw-Zeelander Liam Lawson.

Verbazingwekkend

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen heeft zich verbaasd over Perez. De Fin benadrukt het belang van een sterke teamgenoot in het Viaplay-programma F1 Talks: "Ik heb het geluk gehad dat ik twee keer kampioen ben geworden. Dat was dankzij David Coulthard en het geweldige teamwork. Het is eigenlijk onmogelijk dat een coureur races kan winnen en het kampioenschap kan winnen zonder een sterke teamgenoot. Je hebt gewoon een sterk team nodig. Het is verbazingwekkend dat Max dit resultaat kan leveren zonder de hulp van zijn teamgenoot."

Te laat

Häkkinen is dan ook kritisch op Red Bull en Perez. De Finse analist vraagt zich hardop af waarom Perez de tijd kreeg. Hij vindt dan Red Bull te laat heeft besloten om Perez aan de kant te schuiven: "Iedereen heeft het al het gehele jaar over zijn performance. Het was ook extreem teleurstellend. Toen ik het gevoel had dat ik niet meer tot het uiterste kon gaan, gaf ik ruimte aan jong talent. Perez zei de hele tijd dat hij het nog wel kan."