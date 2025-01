Häkkinen adviseert Hamilton: "Dan moet hij gaan praten"

Lewis Hamilton begint dit jaar aan een nieuw avontuur in de Formule 1. Hij gaat rijden voor het team van Ferrari, maar men vraagt zich af of hij het heilige vuur nog heeft. Mika Häkkinen stelt dat Hamilton eerlijk moet zijn naar zichzelf en naar zijn nieuwe werkgever Ferrari.

Hamilton reed elf jaar lang voor het team van Mercedes, maar hij heeft toch besloten om de stap te zetten naar Ferrari. Het lijkt een prachtige combinatie te zijn, maar Hamilton maakte in zijn laatste jaar bij Mercedes geen goede indruk. Hij leek het soms volledig kwijt te zijn, en vooral in de kwalificaties ging het regelmatig mis. Het zorgde voor vraagtekens over zijn vorm, want is hij het heilige vuur niet gewoon verloren?

2001

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen vindt het lastig om hier een goed antwoord op te formuleren. De Fin vergelijkt het met zijn eigen situatie, hij legt het uit in gesprek met PlanetF1: "Ik ben gestopt in 2001, en in dat jaar begon ik mijn scherpte te verliezen. Soms was ik heel erg snel, en soms stond ik er gewoon niet. Ik verloor twee of drie tienden, en dat is een enorm probleem. Ik besloot met het team te gaan praten: 'Bedankt, het was een geweldig ervaring en een geweldige reis en een mooi leven in de Formule 1, maar nu is het de tijd om aan de kant te stappen'. Het was een grote beslissing."

Praten

Häkkinen vraagt zich af of Hamilton iets soortgelijks gaat doen. De Finse coureur vindt het zeer lastig om aan te wijzen hoe Hamilton denkt: "Het is onmogelijk om na te gaan wat er omgaat in het hoofd van Lewis, over wat er momenteel aan de hand is en waarom de performance er momenteel niet voor honderd procent is. Ik ben niet de juiste persoon om dat te beantwoorden, dat is Lewis." Häkkinen trekt vervolgens weer een vergelijking met zichzelf: "Als er iets soortgelijks aan de hand is met hem, dan moet hij gaan praten. Hij is de juiste persoon daarvoor, maar hij ligt wel vast voor de toekomst. Ik weet zeker dat hij eraan gaat werken om dit jaar de dingen voor elkaar te krijgen."