Steiner wijst naar Antonelli: "Wolff wil zijn eigen Max creëren"

Het team van Mercedes laat volgend jaar Andrea Kimi Antonelli debuteren in de Formule 1. De piepjonge Italiaan wordt gezien als één van de grootste talenten van de sport en teambaas Toto Wolff is groot fan van hem. Volgens Günther Steiner wil Wolff zijn eigen Verstappen creëren.

Antonelli is nog maar net achttien jaar oud, maar hij heeft nu al zijn eerste Formule 1-contract op zak. Toen begin dit jaar bekend werd dat Lewis Hamilton het team van Mercedes ging verlaten, werd Antonelli direct gezien als een outsider voor 2025. De Italiaan begon echter teleurstellend aan zijn debuutseizoen in de Formule 2, maar Wolff hield vertrouwen in hem. De Oostenrijker stelde tijdens de prestatie van Antonelli dat hij vlak na de aankondiging van Hamilton zijn keuze al had gemaakt.

Verstappen

Het was een teken van Wolffs geloof in Antonelli. De Mercedes-teambaas ziet in Antonelli een toekomstig wereldkampioen, en dat zorgt voor kritiek. In de podcast Vankah Hours geeft voormalig Haas-teambaas Günther Steiner zijn mening: "Toto heeft naast Verstappen gegrepen en wilde zijn eigen Max creëren. Antonelli moet er in zijn tweede jaar staan. Je moet hem wat tijd geven in zijn eerste seizoen, maar in 2026 moet hij goed zijn in vergelijking met zijn teamgenoot. Anders ben ik er zeker van dat hij geen toekomst heeft. Mercedes moet winnen en doet niet mee om alleen een auto voor Antonelli te bouwen. Toto houdt van Kimi, maar je moet goede resultaten boeken. Een goed resultaat is je teamgenoot verslaan."

Crash

De druk op de schouders van Antonelli is nu al zeer groot. Wolff heeft hem maandenlang de hemel ingeprezen, en toen Antonelli op Monza zijn eerste training reed, parkeerde hij zijn auto in de muur. Steiner is daar duidelijk over: "Je mag niet crashen. Ik legde ook altijd uit waarom dat zo is. Als je crash word je voor altijd herinnerd als de 'idioot' die van de baan vloog in zijn eerste training. Of je nou negentiende of elfde wordt, dat boeit niemand. Je moet gewoon niet crashen, want dat onthoudt iedereen. Toto houdt echter met een reden van Kimi, want hij weet echt wel hoe goed die jongen is."