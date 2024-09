Rosberg ziet frustratie bij Verstappen: "Hij wordt boos en ongeduldig"

Het team van Red Bull Racing is niet langer de heersende renstal in de Formule 1. In Monza werd dat vorige week pijnlijk duidelijk en dat zorgde voor ontevredenheid bij Max Verstappen. Nico Rosberg ziet dat Verstappen steeds geïrriteerder begint te raken.

Verstappen en Red Bull begonnen nog goed aan dit seizoen met vier zeges in de eerste vijf races. In Miami werd duidelijk dat de concurrentie het gat had dichtgereden en inmiddels zijn ze Red Bull voorbij. Na de zomerstop hoopte men op verbetering, maar in Zandvoort werd Verstappen op pijnlijke wijze verslagen door Lando Norris. In Monza volgde het dieptepunt en kwam Verstappen slechts als zesde over de streep. Een jaar eerder had Verstappen die race nog met speels gemak gewonnen.

Stressniveau

Na afloop van de tegenvallende race in Monza was Verstappen overduidelijk niet tevreden. Hij kraakte Red Bull af en hij omschreef zijn auto als een 'monster'. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg concludeert in de podcast van Sky Sports F1 dat Verstappen gefrustreerd is: "Hij zal geschokt zijn en je ziet dat hij heel erg boos wordt. Na zijn trage pitstop sloeg hij tijdens de race tegen het stuur. Hij wordt dus echt boos en ongeduldig, want hij is natuurlijk gewend om alleen maar te winnen. Het hele team wordt ongeduldig, het stressniveau stijgt en er ontstaat paniek. Het is ongelooflijk, want ze weten gewoon niet wat er aan de hand is, ze begrijpen het niet."

Titelkansen

Verstappen voert het wereldkampioenschap nog aan, maar hij lijkt zelf niet meer zo te rekenen op titelprolongatie. Rosberg is echter iets positiever over de titelkansen van de Nederlandse drievoudig wereldkampioen: "Laten we het nog eventjes afwachten, want we moeten niet vergeten dat ze in Zandvoort als tweede over de finish zijn gekomen. Ze hadden nog steeds een goede auto. Ze werden alleen verslagen door Lando, dus laten we het gewoon afwachten."