Mercedes achterhaalt oorzaak pijnlijk Hamilton-probleem

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell kampten vorig weekend in Monza met een pijnlijk probleem. Hun stoeltjes werden bloedheet en dat was allesbehalve comfortabel, vooral Hamilton had het zwaar. Mercedes heeft uitgevonden hoe dit probleem werd veroorzaakt.

Tijdens de sessies in Monza liet Hamilton meerdere keren weten dat zijn stoeltje wel heel warm werd. De zevenvoudig wereldkampioen brandde zijn billen en dat was niet het probleem waar hij mee rond wilde rijden. Het zorgde voor de nodige hilariteit op de sociale media, maar bij Mercedes gingen ze wel op zoek naar de oorzaak van de problemen. Het bleek geen bijzondere situatie te zijn.

Bij Mercedes weten ze wat er aan de hand was. Trackside Engineering Director stelt in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes dat het best logisch was: "De meest significante oorzaak was het feit dat het in Monza heel erg heet was. Het stoeltje en de auto worden altijd enorm heet en de Power Unit genereert ook veel hitte die we proberen af te voeren. Je hebt ook te maken met veel elektronica en dat creëert ook hitte die je probeert te verliezen. Op een paar plekken op de rechte stukken in Monza raakt de plank ook de grond en dat zorgt door middel van frictie ook voor hitte. Dat geleidt zich via de vloer naar het zitje."