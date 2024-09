Théo Pourchaire heeft F1 nog niet opgegeven: "Ik verdien een kans"

Théo Pourchaire werd in 2023 kampioen in de Formule 2, maar de Sauber-junior heeft nog geen kans gekregen in de koningsklasse van de autosport. De Fransman hoopt, ondanks wat uitstapjes naar allerlei andere raceklassen, dat hij de kans in de Formule 1 ooit nog gaat krijgen.

Jarenlang leek Théo Pourchaire op weg naar een vast stoeltje in de Formule 1. De inmiddels 21-jarige Fransman presteerde namelijk goed in alle opstapklassen en werd gezien als een van de grootste talenten in de autosport. Nadat hij eerste werd in het Duitse F4-kampioenschap, op drie punten van kampioen Oscar Piastri tweede werd in het F3-kampioenschap en tot slot vorig jaar het F2-kampioenschap op zijn naam schreef, mocht de Sauber-junior enkele tests rijden voor het Zwitserse team, waar hij dit jaar reserve-coureur is. Maar tot een kans in F1 kwam het voor hem nog niet.

De coureur uit Grasse maakte daarom uitstapjes naar andere raceklassen zoals de IndyCar en de Japanse Super Formula, maar hij zet zijn zinnen nog altijd op een vast zitje in de koningsklasse van de autosport. Wat moet er volgens de Fransman gebeuren om een kans in F1 te krijgen? "Dat is een goede vraag, die ik mezelf elke dag stel", vertelt de 21-jarige Sauber-junior tegenover Motorsport.com . "Ik weet het gewoon niet. Ik heb mijn best gedaan op het circuit. Natuurlijk zeggen sommige mensen dat ik het F2-kampioenschap pas in mijn derde jaar won en dat klinkt niet geweldig, maar ik won het toen ik 20 was. Ik ben de jongste racewinnaar in F2 en F3, dus ik heb niets te bewijzen. Ik heb gewoon een kans nodig, dat is alles."

"Het lijkt niet eerlijk"

Terwijl Pourchaire zijn kans als F2-kampioen nooit heeft gekregen, zijn Oliver Bearman en Kimi Antonelli, die geen F2-kampioen gaan worden, inmiddels wel gepromoveerd naar de koningsklasse van de autosport door Haas en Mercedes. Hoe kijkt Pourchaire daarnaar? "Van buitenaf is het duidelijk dat als je in mijn positie zit, het niet eerlijk lijkt. Net zoals ik het bijvoorbeeld oneerlijk vind voor [Felipe, red.] Drugovich, die de titel [in 2022, red.] won. Dat is hoe het is, dat is de wereld van F1", vertelt de jonge Fransman. "Ik ben gewoon blij om terug te zijn in de paddock. En zoals ik al zei, ik hoop echt dat ik ooit mijn kans krijg. Ik ben klaar om alles te geven, ik heb een passie voor deze sport. Ik vraag nergens om, ik wil gewoon. Ik vraag gewoon om een stoel, een stuur en mijn kans in een auto."