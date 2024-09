Theo Pourchaire heeft problemen om zitje te vinden: "Ik heb geen geld om op tafel te leggen"

Théo Pourchaire hoopte na zijn Formule 2-titel vorig jaar een kans te krijgen in de Formule 1, maar hij zag die kans door het beperkte aantal stoeltjes in de koningsklasse van de autosport in rook opgaan. Hij is momenteel nog op zoek naar een zitje voor 2025, maar kampt met budgetproblemen.

Voor Théo Pourchaire was het een bijzonder jaar. De Fransman werd in 2023 wereldkampioen Formule 2, maar er was geen plaats in F1, waardoor de Sauber-junior uitstapjes maakte naar onder andere de IndyCar en de Japanse Super Formula. Maar hoe heeft hij het afgelopen jaar beleefd? "Het is een nogal vreemd jaar geweest", vertelt de coureur uit Grasse tegenover Motorsport.com. "Ik ben elk jaar gewend om te weten wat ik ga doen. In één kampioenschap rijden, veel races rijden en er een paar winnen. Maar dat is dit jaar niet het geval. Het is een speciaal jaar. Met de F2-titel en het feit dat ik niet meer in dat kampioenschap mocht racen, wist ik dat ik een mogelijkheid moest zoeken om ergens anders te racen en dat was niet makkelijk. Dus, het is een vreemd jaar geweest, maar ook een goede ervaring."

"Heb geen grote sponsors die me volgen"

De Sauber-junior zou graag in de koningsklasse van de autosport willen race, maar heeft al lang geen zekerheid meer voor een zitje bij het Zwitserse team of een ander F1-team. Hij heeft op dit moment zelfs budgetproblemen, waardoor hij maar moet hopen om überhaupt ergens een zitje te bemachtigen.

"Ik vond het geweldig om in die kampioenschappen [IndyCar en Japanse Super Formula, red.] te rijden. Maar ik ben ook op een punt beland waar ik geen grote sponsors heb die me volgen. Ik heb geen geld om op tafel te leggen. Ik moet eerlijk zijn. Dus ik ben gewoon een Formule 2-kampioen, weet je, die op dit moment iets probeert te vinden om te doen. Ik probeer gewoon een stoel te vinden en gewoon een ritje te vinden. Dus, zoals ik al zei, op dit moment probeer ik iets te vinden."

Pourchaire, die dit jaar in de IndyCar bij Arrow McLaren tijdelijk de vaste vervanger van de geblesseerde David Malukas was, hoopt opnieuw een plekje in de Amerikaanse raceklasse te bemachtigen voor 2025. "Ik denk dat het een belangrijke optie voor me is. Ik ben nog steeds reservecoureur voor Stake F1 [Sauber, red.] en natuurlijk wil ik ooit mijn kans krijgen in F1. Ik heb heel hard gewerkt en ik heb de resultaten behaald die ik nodig had. Nu heb ik alleen nog een kans nodig en dat zou geweldig zijn. Maar als ik die niet krijg, is IndyCar voor mij bijna net zo goed. We zullen zien, ik ben in gesprek met een paar teams. Er zijn ook een paar andere kampioenschappen, maar IndyCar spreekt me echt aan", aldus de 21-jarige Fransman.