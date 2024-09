Jordan ziet catastrofale situatie bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing beleeft moeilijke tijden in de Formule 1. Van hun voorsprong is niets meer over en ook de wereldtitels komen nu in gevaar. Eddie Jordan bekijkt de situatie van een afstandje en hij stelt dat het een catastrofale zaak is bij Red Bull.

Begin dit jaar was Red Bull nog oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen won race na race en ook Sergio Perez was in vorm. Maar de voorsprong verdween als sneeuw voor de zon, Red Bull viel ver terug. Verstappen wist nog wel te winnen in onder meer Canada en Imola, maar daarna begon zijn worsteling. De RB20 is lastig te besturen en Verstappen omschreef de wagen als een 'monster'. In het wereldkampioenschap komt McLaren gevaarlijk dichtbij.

Catastrofaal

Bij Red Bull is het alarmfase 1. De Oostenrijkse renstal is op zoek naar een oplossing om de huidige problemen op te lossen. Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan legt in zijn podcast 'Formula for Success' uit wat hij zou doen in deze situatie: "Ik zou vragen wat de afstelling was toen we met een voorsprong van vijftien seconden races wonnen. Wat is er veranderd? Laat me de updates zien, want die hebben duidelijk niet gewerkt. Je houdt jezelf voor de gek en je probeert te geloven in een windtunnel die duidelijk de verkeerde uitkomsten geeft. Je moet teruggaan naar waar je was, vanaf dat punt moet je beginnen en ervoor zorgen dat er niet wordt veranderd totdat je kan garanderen dat het sneller gaat. Zo denk ik erover, maar het is nu catastrofaal."

Horner

Volgens Jordan zijn nu alle ogen gericht op Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij staat al het hele jaar onder druk en nu moet hij het doen: "Horner heeft een enorme klus te klaren. Hij moet de code zien te kraken. Weet je, we waren allemaal Perez aan het afkraken, maar dit is gewoon de snelheid van de auto. Max doet ermee wat hij kan doen en hij is zonder enige twijfel de beste coureur in de Formule 1. En om vijfde als zesde te eindigen, Max moet daar echt kapot van zijn."