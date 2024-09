"Mercedes gaat in gesprek met Antonelli na trainingscrash.

Het team van Mercedes presenteerde afgelopen weekend Andrea Kimi Antonelli als racecoureur voor 2025. De jonge Italiaan stond het hele weekend in de spotlights. Hij mocht de eerste vrije training rijden voor Mercedes in Monza, maar hij crashte. Mercedes gaat hierover met hem in gesprek.

Antonelli is momenteel het grote megatalent van de autosport. Mercedes heeft hem een aantal jaar geleden al binnen gehaald en teambaas Toto Wolff is een groot fan van hem. Al maanden prijst Wolff zijn jonge coureur de hemel in, en hij liet Antonelli zelfs een training rijden in Monza. Na een paar minuten parkeerde de Italiaan zijn bolide al in de muur. Toch presenteerde Mercedes hem een dag later als de opvolger van Lewis Hamilton.

Bij Mercedes hebben ze nog steeds al het vertrouwen in Antonelli. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin legt in de debrief op YouTube-kanaal van Mercedes uit wat er nu gaat gebeuren: "Het was jammer dat hij crashte in Parabolica. Het tempo was zeer goed, maar we gaan met hem in gesprek over de manier waarop je in de toekomst een raceweekend dient te benaderen. Het gaat dan ook over voorzichtig opbouwen. We kijken ernaar uit om hem weer in de auto te zien. Er komen echter veel sprintraces aan. Dan wil je niet dat je coureur zijn enige training mist, dus de keuze is beperkt. Hij keert zeker terug in de auto."