Rosberg juicht teamorders bij McLaren toe

Het team van McLaren vecht momenteel mee om de zeges in de Formule 1. De Brits renstal maakt ook kans in de wereldkampioenschappen, maar ze weigeren echte teamorders door te voeren. Nico Rosberg vindt het goed dat er nu eindelijk wordt nagedacht over het aanwijzen van een nummer 1-coureur.

De kopstukken van McLaren roepen al tijden dat ze geen nummer 1-coureur willen aanwijzen. Ze geven Lando Norris en Oscar Piastri dezelfde kansen, maar de vraag is of dat een goed idee is. Norris nadert Max Verstappen in het wereldkampioenschap en McLaren kan Red Bull inhalen in het constructeurskampioenschap. Bij het team willen ze het veilig houden, en mochten de coureurs in Monza vechten als ze zich aan de 'papaja rules' hielden.

McLaren-teambaas Andrea Stella gaf in Monza aan dat het team nu wel denkt aan het aanwijzen van Norris als kopman. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg juicht dit plan toe. In de podcast van Sky Sports F1 spreekt hij zich uit: "Ik ben heel verrast dat hij zo duidelijk zegt dat ze nu eindelijk overwegen om Lando de prioriteit te geven, aangezien ze dat op zondag nu duidelijk niet hebben gedaan. Dat zou een behoorlijke verandering zijn en dat zouden we verwelkomen. In de situatie van Lando wil je natuurlijk races op basis van verdienste winnen en niet omdat je teamgenoot je helpt. Maar het weerhoudt je teamgenoot er wel van om een te gekke inhaalactie te plaatsen, waardoor alles in gevaar komt. Dat wil je vermijden."