Horner wijst naar papaja rules: "Lastige positie"

Het team van McLaren heeft ervoor gekozen om hun coureurs te laten vechten op de baan. In Monza werd duidelijk dat Lando Norris en Oscar Piastri zich wel aan de 'papaja rules' moesten houden. Christian Horner denkt dat er een lastige situatie gaat ontstaan bij McLaren.

McLaren is momenteel het sterkste team in de Formule 1. De Britse renstal wist afgelopen weekend in Monza echter niet te winnen. Ferrari was strategisch gezien slimmer, en bij McLaren gingen de coureurs met elkaar de strijd aan. Dat ze mochten vechten, werd in de eerste ronde al duidelijk. Piastri nam toen met een gewaagde inhaalactie de koppositie van zijn teammaat Norris over. Even later riep het team over de boordradio dat de coureurs zich aan de zogenaamde 'papaja rules' moesten houden.

Positief voor Red Bull

Na afloop van de race werd duidelijk wat deze term inhield. De coureurs mochten wel vechten, maar ze moeten ervoor zorgen dat ze elkaar niet raken. Red Bull-teambaas Christian Horner bekeek de situatie bij McLaren met de nodige verbazing. Na afloop van de Italiaanse Grand Prix legde de Brit zijn mening uit: "Ik weet niet wat die papaja rules zijn, maar ze schakelden zichzelf bijna uit in de tweede chicane. Vanuit het oogpunt van het kampioenschap bij de coureurs heeft dat ons vandaag geholpen."

Onvermijdelijk

Horner weet uit eigen ervaring dat het belangrijk is om goede afspraken te maken met de coureurs. McLaren doet het dit jaar anders dan andere teams. Ze wijzen geen nummer 1-coureur aan en ze kwamen in Monza dus met de papaja rules. Horner legt zijn mening uit: "Het is altijd een lastige positie als team. Maar het is gewoon onvermijdelijk dat je op een gegeven moment je beste coureur naar voren moet schuiven. Het is onmogelijk om dat te doen in zo'n situatie."