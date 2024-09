Kritische Hamilton snapt niets van Mercedes-terugval in Monza

Lewis Hamilton kende een teleurstellend weekend in Monza. De zevenvoudig wereldkampioen is, na een P6 tijdens de kwalificatie en een vijfde plek op de zondag, zowel kritisch op zijn eigen prestaties als op de terugval van de Zilverpijlen gedurende het weekend in Noord-Italië.

Mercedes heeft vanaf de Grand Prix van Canada een goede stap voorwaarts gezet. Het team introduceerde in Montreal een upgrade, waarmee de Zilverpijlen na tweeënhalf jaar eindelijk weer wekelijks mee konden strijden om podiumplaatsen, pole positions en race-overwinningen. Dit resulteerde in zes podiumfinishes in de zes Grands Prix voor de zomerbreak, en bovendien werden drie van de laatste vier races voor de korte onderbreking ook nog eens gewonnen.

Mercedes worstelt opnieuw met W15

Maar de drie weken pauze lijken Mercedes geen goed te hebben gedaan, want vanaf Zandvoort worstelt de Duitse renstal met de W15. In de Noord-Hollandse badplaats eindigden Russell en Hamilton op P7 en P8 op 45 seconden van uiteindelijke winnaar, Lando Norris. Het team ging op onderzoek uit en hoopte in Monza weer vooraan mee te kunnen strijden om de podiumposities. In de vrije trainingen voor de GP van Italië leek het lek boven, want Hamilton noteerde in de eerst twee vrije trainingen de snelste tijd. Maar in de kwalificatie moest hij genoegen nemen met P6. In de race won hij één plekje en zo eindigde de zevenvoudig wereldkampioen op een teleurstellende vijfde positie in Monza.

Hamilton kritisch op Mercedes en zichzelf

De zevenvoudig wereldkampioen was na de race dan ook kritisch op hoe zijn Mercedes-bolide presteerde tijdens de race: "Het was oké, het was niets bijzonders. Het was net alsof je de linker voorband spaart, of de linker achter. We hadden gewoon niet het tempo", verklaart de teleurgestelde coureur uit Stevenage tegenover RacingNews365.

De 39-jarige Mercedes-rijder was ook verbaasd over de terugval in snelheid van Mercedes gedurende het weekend in Italië. "We moeten gaan kijken en begrijpen waar het probleem vandaan komt, zeker omdat we er vrijdag goed uitzagen. We werden langzamer gedurende het weekend. Of anderen werden sneller."

De Brit was ook kritisch op zijn eigen prestaties op het iconische circuit in Noord-Italië. "Mijn prestaties tijdens de kwalificatie en daarna de racepace. We hadden meer bandenslijtage en misten over het algemeen één á twee tienden in de race", vertelt Hamilton. "Als ik me beter had gekwalificeerd, had ik beter kunnen presteren in de race. Ik had dan waarschijnlijk voor één Ferrari kunnen finishen."