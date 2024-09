Schumacher waarschuwt Antonelli: "Mentaal is het heel heftig"

Mercedes presenteerde afgelopen weekend Andrea Kimi Antonelli als één van hun coureurs voor 2025. De jonge Italiaan mag zich gaan klaarmaken voor zijn debuut, en men vraagt zich af of dit wel zo'n goed idee is. Volgens Ralf Schumacher gaat het mentaal heel zwaar worden voor Antonelli.

Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten van de autosport. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft veel vertrouwen in hem. In Monza mocht Antonelli zijn eerste vrije training rijden voor Mercedes, maar dat ging helemaal mis. In de befaamde Parabolica maakte hij een foutje en knalde hij de bandenstapel in. Wolff keek teleurgesteld toe vanuit de pitlane, maar toch werd Antonelli een dag later gepresenteerd voor 2025.

De nog maar 18-jarige Antonelli stond direct in het middelpunt van de aandacht. In de komende maanden zal de aandacht alleen maar groter gaan worden. Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat dit heel erg zwaar kan gaan worden voor de jonge Italiaan. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legt analist Schumacher het uit: "Het is mentaal heel erg heftig. Het is een bijzondere uitdaging om direct in te stappen bij zo'n fabrieksteam. Normaal gesproken beginnen veel coureurs bij een kleiner team. Daar leren ze en kunnen ze fouten maken zonder dat ze direct in de spotlights staan. Antonelli zal vanaf nu altijd in de schijnwerpers staan. Dat wordt echt heel erg zwaar voor hem."