Tsunoda droomt van Red Bull, maar sluit overstap niet uit

Yuki Tsunoda verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Visa Cash App RB. De Japanner is bezig met een goed seizoen, en hij droomt nog altijd van een stapje hogerop. Tsunoda stelt dat zijn prioriteit ligt bij Red Bull, maar hij sluit een overstap naar een ander team ook niet uit.

Tsunoda rijdt sinds 2021 in de Formule 1 voor het zusterteam van Red Bull Racing. De Japanse coureur moest een aantal grote stappen zetten en dit jaar lijkt hij echt sterk voor de dag te komen. Zijn grote scheldpartijen over de boordradio behoren tot het verleden en hij is vaak sneller dan zijn hoog aangeschreven teamgenoot Daniel Ricciardo. Opvallend genoeg werd Tsunoda's naam nooit genoemd als het ging over het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull.

Prioriteit

Tsunoda liet meerdere keren weten dat hij het vreemd vindt dat zijn naam niet wordt genoemd. In de podcast 'Beyond the Grid' laat Tsunoda weten dat hij nog altijd droomt van het Oostenrijkse topteam: "Mijn prioriteit is een stoeltje bij Red Bull Racing. Ik wil daar al racen sinds mijn debuut in de Formule 1. Ze hebben één van de snelste auto's op de grid. Ik wil graag in die auto kunnen rijden en mijn potentie laten zien."

Toch wil Tsunoda een overstap niet uitsluiten. De Japanner heeft goede banden met Honda, en dat merk gaat vanaf 2026 motoren leveren aan Aston Martin. Tsunoda werd dan ook al in verband gebracht met dat team. Hij legt uit dat hij andere opties zou overwegen: "Maar toch, als een ander team een aanbieding bij mij zou neerleggen en als het plaatje klopt, dan zie ik geen reden waarom ik niet weg zou gaan."