McLaren verrast Rosberg: "Die twee vechten als gekken!"

Het team van McLaren beleeft momenteel een sterke fase in het huidige seizoen. De Britse renstal vecht om de zeges en ze naderen Red Bull in de wereldkampioenschappen. Nico Rosberg vindt het verbazingwekkend dat McLaren hun coureurs hard laat vechten.

Lando Norris en Oscar Piastri stonden afgelopen weekend in Monza naast elkaar op de eerste startrij. In de eerste ronde gingen ze direct het duel aan, en dat zorgde voor veel verbazing. Piastri zette namelijk een dappere inhaalactie in op zijn Britse teamgenoot. McLaren liet de coureurs weten dat ze mochten vechten, maar dat ze zich wel aan de 'Papaja Rules' moesten houden. Uiteindelijk kwam Piastri en Norris als tweede en derde over de streep.

Motivatie

Norris staat niet zover meer achter Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Het geeft hem hoop op de wereldtitel en volgens Nico Rosberg is dat goed voor hem. Bij Sky Sports legt Rosberg dat uit: "Het is motiverend dat hij nu ineens ziet en ruikt dat hij een kans heeft. Maar hij is nog steeds de grote underdog voor de wereldtitel, dus ik denk niet dat de druk te groot gaat worden. Maar het is wel motiverend, hij ruikt dat de kansen eraan komen."

Risico's

Norris moet wel elke keer vechten met zijn teammaat Piastri. McLaren weigert namelijk een nummer 1-coureur aan te wijzen. Dit zorgt voor de nodige verbazing bij de buitenwacht, en ook Rosberg vindt het een bijzondere gang van zaken: "Of ze risico's mijden? Ze laten die twee coureurs vechten als gekken! Ze gaan echt wiel aan wiel. Lando spinde echt bijna in het gevecht met Oscar. Het is een beslissing die ze hebben genomen."