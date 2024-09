Marko duidelijk: "Prioriteit is dat Max rijderskampioenschap wint"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn, ondanks een lastige periode, nog altijd verwikkeld in de strijd om zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt de prioriteit van het Oostenrijkse team bij Max Verstappen die kampioen moet worden bij de coureurs.

De combinatie Max Verstappen en Red Bull Racing wisten aan het begin van het seizoen nog zeven van de eerste tien Grands Prix te winnen, maar kregen het daarna lastig. Dit heeft aan de ene kant te maken met de concurrentie die steeds sneller is geworden, maar aan de andere kant ook met de balansproblemen in de RB20. Zodoende hebben Red Bull en de drievoudig wereldkampioen nu al zes races op rij niet weten te winnen, wat voor het eerst gebeurde sinds 2020.

Ondanks de vele problemen bij de Oostenrijkse renstal leidt Verstappen nog altijd het rijderskampioenschap met 62 punten voorsprong op concurrent Lando Norris. Maar deze voorsprong kan met de huidige problemen als sneeuw voor de zon verdwenen, weet ook Red Bull-adviseur Helmut Marko. "Oh ja, als we hem geen bestuurbare auto geven en nog een paar keer zo'n prestatie leveren, dan is alles mogelijk", verklaart de 81-jarige Oostenrijker tegenover OE24.

Positief

Terwijl de man uit Graz hoopt dat de problemen bij zijn renstal snel worden opgelost, viel het erg op dat Marko positief was over McLaren en Ferrari in Monza. Hij feliciteerde Ferrari met hun tactiek en McLaren met het sportieve besluit om Lando Norris en Oscar Piastri tegen elkaar te laten racen tijdens de GP van Italië. Waarom was de adviseur zo positief? "Omdat geen van beide slecht voor ons was. Ondanks onze slechte prestaties staat Max nog steeds 62 punten voor. Maar deze voorsprong kan snel kleiner worden als we zo doorgaan", aldus Marko.

Prioriteit

In het constructeurskampioenschap ziet het er iets minder rooskleurig uit voor het team uit Milton Keynes. Red Bull Racing gaat nog wel aan de leiding, maar McLaren is de Oostenrijkse renstal inmiddels genaderd tot op acht punten, terwijl ook Ferrari steeds dichterbij komt. Marko is dan ook duidelijk waar de prioriteit van het team ligt: "Checo is niet slecht, hij is alleen langzamer. Maar de prioriteit is natuurlijk dat Max het kampioenschap bij de coureurs wint."