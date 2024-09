"Russell niet gediend van actie Pérez: "Dacht dat ik de lucht in zou gaan"

George Russell kende een dramatische race in Monza. Na schade in de eerste ronde moest de Brit zich terugvechten tot een plek in top zeven, waarbij hij Sergio Pérez tegenkwam. Volgens Russell scheelde het niet veel of de twee waren keihard gecrasht.

Voor George Russell startte de Grand Prix van Italië dramatisch. De rijder uit King's Lynn had een goede start vanaf P3, maar remde te laat voor bocht één en moest alle zeilen bijzetten om de McLaren van Oscar Piastri te ontwijken. Hierdoor moest de Brit de escape-road nemen, liep hij schade op aan zijn voorvleugel-endplate en viel hij terug naar P7. Doordat Russell bovendien een pitstop moest maken om zijn voorvleugel te vervangen, zat er niets anders op dan een inhaalrace te rijden.

De Mercedes-coureur was erop gebrand om alsnog terug te rijden naar de top zeven, maar moest dan wel afrekenen met hard verdedigende Sergio Pérez. Nadat de twee elkaar in ronde 31 al een keer tegenkwamen, ging het er zeven rondes later nog wat feller aan toe. Russell had een goed run richting de Variante del Rettifilo en de Mexicaan leek alle ruimte aan de binnenkant te laten voor de Brit, maar op het laatste moment besloot Pérez alsnog naar binnen te knijpen. Door deze actie moest Russell van zijn gas en belandde hij bovendien met twee wielen op het gras, maar hij slaagde er wel in om de Red Bull-coureur te passeren. Zodoende kwam de tweevoudig Grand Prix-winnaar als zevende over de meet.

"Ik bedoel, leuk?"

Na afloop van de Grand Prix van Italië liet Russell tegenover Motorsport.com weten niet helemaal onder de indruk te zijn geweest van de actie van de Mexicaan, die volgens hem te weinig ruimte liet aan de rechterkant. Gevraagd of hij het naar zijn zin had in het duel met Pérez, antwoordde Russell: "Ik bedoel, leuk? Ik denk niet dat je dit als 'leuk' kunt omschrijven. Ik dacht namelijk dat ik de lucht in zou gaan toen hij me met 340 kilometer per uur afkneep. Maar het was hard racen. En gelukkig maakte ik nog een positie goed. Het zat wel heel erg op de limiet [wat Pérez deed, red.]."

Geen gesprek

Ook al is Russell niet helemaal gediend van de acties van de Red Bull-coureur, is Russell niet van plan om in gesprek te gaan met Pérez. "Er valt niets te zeggen. We zijn uiteindelijk niet gecrasht en ik haalde hem in. Maar een halve centimeter meer en het had een ander verhaal kunnen zijn", besluit de 26-jarige.