Norris duidelijk over 'verbale sneer' naar Verstappen

Lando Norris trok na zijn dominante zege in Zandvoort de aandacht door 'simply lovely' te roepen over de boordradio. Door velen werd dit als 'verbale sneer' richting Max Verstappen gezien, maar volgens de McLaren-rijder valt dit allemaal wel mee.

Lando Norris was na de Grand Prix van Nederland onderwerp van gesprek. De 24-jarige coureur uit Bristol riep, nadat hij de race in Noord-Hollandse badplaats dominant had gewonnen, 'simply lovely' over de boordradio. Dit werd als 'verbale sneer' richting Max Verstappen gezien, omdat dit doorgaans de woorden zijn die de Nederlander over de radio roept als hij een overwinning heeft behaald.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Italië werd de coureur uit Bristol door Sky Sports gevraagd naar de woorden die hij over de radio had geroepen, maar volgens hem ligt het allemaal wel wat genuanceerder. "Max heeft veel races gewonnen en veel gezegd", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Ik bereid me er niet op voor, dus het voelde gewoon als de makkelijkste weg. Het betekent niets voor me. Ik probeer geen statement te maken. Ik wil winnen en ga dan weer naar huis. Het gaat me niet om een statement en dat ik dit allemaal per se wil doen. Het schoot me gewoon te binnen en ik dacht: ik zeg het gewoon."

Grapje

Norris legt dan ook uit dat het vooral als grapje bedoeld was en dat het een spontane opmerking was. "Het is iets leuks en ik bedenk het niet. Ik probeer niet te graven, zoals veel mensen willen doen. Ze proberen er een headline uit te halen. Het was meer iets grappigs om te doen en ik heb natuurlijk veel respect voor Max. Dus ik heb één van zijn vele overwinningen gestolen."