Rosberg ziet Red Bull blunderen: "Dat is toch ongelooflijk?"

De problemen bij het team van Red Bull Racing zijn momenteel enorm groot. Ze zijn hun voorsprong kwijt en ze worstelen met de balans. Nico Rosberg zal niet aankomen dat Red Bull zo in de problemen zou raken en hij vraagt zich af wat er in vredesnaam aan de hand is.

Red Bull begon dit jaar op een ijzersterke wijze aan het seizoen. Max Verstappen won race na race, maar hij zag de concurrentie dichterbij komen. Hij moest er alles uithalen om te blijven winnen, maar momenteel zijn de problemen simpelweg te groot. In Monza kwam hij slechts als zesde over de streep en daar was hij zeker niet blij mee. Verstappen was gefrustreerd en hij eist een snelle oplossing van Red Bull.

De Oostenrijkse renstal ontvangt veel kritiek. In Monza ging alles mis wat er mis kon gaan. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg wijst in gesprek met Sky Sports naar een mislukte pitstop bij Verstappen: "Red Bull verprutst hun pitstops normaal gesproken nooit, daar zijn ze echt perfect in. Het is bijna symbolisch dat de pitstop toen fout ging. Wat is daar in vredesnaam aan de hand? Max had ook nog een achterstand van 38 seconden op de Ferrari's en de McLarens. Dat is toch ongelooflijk? Ze weten niet eens waarom! Het is een wending die niemand had kunnen voorspellen en dat maakt het nu alleen maar spannender."