Brundle ziet 'vreemde' situatie bij tegenvallend Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel grote problemen. De Oostenrijkse renstal is aan het worstelen en de wereldtitels komen in gevaar. In Monza ging het allesbehalve goed en dat zorgt voor veel vraagtekens. Martin Brundle vindt het een vreemde situatie.

Red Bull begon oppermachtig aan het huidige seizoen. Vrijwel iedereen ging ervan uit dat Red Bull en Max Verstappen zouden blijven domineren. Maar al snel zakten de prestaties in en wisten McLaren, Mercedes en Ferrari dichterbij te komen. Die drie teams hebben Red Bull niet alleen bijgehaald, maar ook ingehaald. In Monza reden Max Verstappen en Sergio Perez een verloren race. Na afloop luidde Verstappen de noodklok.

Strategie

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle bekijkt de situatie bij Red Bull met stijgende verbazing. In zijn column voor zijn werkgever Sky Sports bespreekt Brundle de race van Red Bull: "Ze lieten Verstappen en Perez op de harde banden starten als een soort alternatieve strategie vanwege hun relatief lag startplekken. Met de koplopers die de banden van elkaar af raceten, leek dit een slimme keus, vooral bij het gebrek aan een Safety Car. Maar een paar slordige pitstops en daarna een relatief slechte pace en de keuze voor een tweestopstrategie, verwees Red Bull naar de zesde en de achtste plaats."

Monster

Brundle ziet veel frustratie ontstaan bij Verstappen. Hij kan dit ergens wel begrijpen en hij zet vraagtekens bij de enorme terugval die Red Bull dit seizoen meemaakt: "Na afloop van de race noemde Max de auto een monster en het lijkt allemaal te vreemd. Ze domineerden aan het begin van het seizoen en vorig jaar won Max in Monza zijn tiende race op rij. Dit jaar kwam hij 38 seconden achter de winnaar over de streep."