Schumacher brandt Red Bull af: "Dat team is klaar"

Het team van Red Bull Racing beleeft een lastige periode in de Formule 1. Ook in Monza wisten ze niet te winnen en dat zorgde voor veel frustratie. Ralf Schumacher is enorm kritisch op Red Bull en hij stelt dat het voorlopig klaar is met het Oostenrijkse team.

Red Bull gaat nog aan de leiding in beide wereldkampioenschappen, maar de kans is groot dat ze die kopposities gaan verliezen. Ze worstelen met hun auto, Max Verstappen is ontevreden en de strijd om de zeges is ver weg. Het team van McLaren is veel sneller en ze komen met reuzenstappen dichterbij in het constructeurskampioenschap. Lando Norris nadert op zijn beurt Verstappen in het wereldkampioenschap.

Bij Red Bull baalt men van de teleurstellende resultaten. Ook in Monza zakten ze door het ijs, en dat levert ze veel kritiek op. Oud-coureur Ralf Schumacher is fel in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Eerlijk? Dit komt niet meer goed. Voor mij is Red Bull voorlopig klaar. Er heerst daar onzekerheid en er zullen nog meer koppen gaan rollen vanwege die onzekerheid en die ontevredenheid. Vervolgens moet men eerst gaan opbouwen met de nieuwe groep mensen en de mensen die nog zijn overgebleven. Dat komt natuurlijk vanuit alle kanten onder grote druk te staan. Dit gaat zorgen voor een kettingreactie. En dat zijn allemaal factoren die nu meespelen. De Formule 1 gaat daar te snel voor."