Leclerc vindt Red Bull en McLaren nog steeds te sterk voor Ferrari

Charles Leclerc schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Monegask reed een ijzersterke race, en niemand zag aankomen dat Ferrari zo goed zou presteren. Leclerc is blij, maar hij weet niet zeker of Ferrari in de komende races ook kan strijden om de zeges.

Leclerc profiteerde in Monza van de slimme strategie van Ferrari. De Italiaanse renstal was bezig met een sterke race en ze kozen voor een opvallende strategische keuze. Ze kozen voor een eenstopper waardoor ze de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris achter zich te houden. De wagens van de Britse renstal zagen er sneller uit, maar toch ging de zege naar Ferrari.

Leclerc was heel erg blij met zijn zege, maar hij blijft wel realistisch. Hij laat tijdens de persconferentie voor de top drie namelijk weten dat hij niet verwacht in alle races om de zeges te kunnen vechten: "Misschien is Singapore een goed circuit voor ons. Op andere circuits heb ik het geval dat we nog een stapje te kort komen ten opzichte van McLaren en Red Bull. Vandaag hebben we gezien dat we net zo sterk zijn als McLaren als we alles goed doen. Ik denk dat onze update ons heeft geholpen om dezelfde pace te hebben als McLaren. Maar ik weet nog niet of het op andere circuits goed genoeg is om het gat te dichten. We moeten het afwachten, maar ik denk wel dat we een stap hebben gezet."