Wolff ziet Red Bull worstelen: "Heel gek"

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel zeer zwaar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal worstelt met de balans en de prestaties vallen enorm tegen. Bij de concurrentie kijken ze vol verbazing naar de terugval van Red Bull, Toto Wolff vindt het heel gek.

In Monza zakte het team van Red Bull Racing wederom door de ondergrens. Max Verstappen en Sergio Perez konden geen vuist vormen en ze hadden een grote achterstand op de concurrentie. Na afloop reageerden ze kwaad en teleurgesteld, het was duidelijk dat Red Bull stappen moet gaan zetten. De problemen worden steeds groter en dat zorgt ervoor dat de andere teams steeds dichterbij weten te komen in het wereldkampioenschap.

Bij het team van Mercedes zagen ze niet aankomen dat het zo slecht zou gaan met Red Bull Racing. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageert vol verbazing in gesprek met Motorsport.com: "Ja, dit is heel gek. Ik heb natuurlijk geen inzicht in wat er speelt bij Red Bull, maar het is niet meer het dominante team dat we aan het begin van dit jaar zagen. Ik denk dat Max dat met zijn kunsten aan het begin van het jaar nog een tijdje door liet gaan, maar het lijkt erop dat de resultaten wegzakken. Ik zeg dit allemaal zonder te weten wat er in het team speelt, want dit kan ook een hobbeltje zijn."