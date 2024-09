Horner kijkt argwanend naar voorvleugels McLaren en Mercedes

Het team van Red Bull Racing heerst niet langer in de Formule 1. Meerdere teams zijn in de buurt gekomen, en bij Red Bull zoeken ze naar oorzaken hiervan. Christian Horner kijkt argwanend naar de voorvleugels van de concurrentie van Mercedes en McLaren.

De teams van McLaren, Mercedes en Ferrari hebben Red Bull ingehaald. Afgelopen weekend in Monza waren ze dan ook sneller dan de Oostenrijkse renstal. In Monza ging het veelvuldig over de voorvleugels van Mercedes en McLaren. De voorvleugels mogen niet te ver doorbuigen, en sinds het Belgische raceweekend gelden er nieuwe testmethodes. Met speciale camera's wordt er gecontroleerd of de vleugels niet te ver doorbuigen.

FIA

Bij Red Bull kijken ze argwanend naar de voorvleugels van Mercedes en McLaren. Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat er iets niet klopt met de regelgeving en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat de regels duidelijk zijn en dat het dus een probleem is van de FIA. Er zijn dus testen waar Mercedes en McLaren blijkbaar voor slagen. Maar dan moeten we gaan kijken naar hoe het in de regels staat."

2021

De situatie komt Horner wel heel bekend voor. Hij wijst naar een regelwijziging in 2021, toen moest Red Bull zelf de voorvleugel aanpassen: "Als je terugdenkt aan 2021, toen kwam er een wijziging omtrent deze voorvleugels. Ook al slaagden onze vleugels toen voor de test, ze maakten gebruik van de luchtelasticiteit. Dus het is een kwestie van de FIA. We laten het aan hen over en we vertrouwen erop dat ze het oplossen. En als het geaccepteerd wordt, moet je ook die route bewandelen."