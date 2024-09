Marko wijst naar Verstappen: "Max herkende de zwaktes"

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel grote problemen. De prestaties vallen tegen en de wereldtitels beginnen in gevaar te komen. Volgens Helmut Marko heeft Max Verstappen zelf de zwaktes van de auto herkend, maar weet Red Bull nog niet welk onderdeel de auto slechter heeft gemaakt.

Red Bull dit seizoen als de alleenheerser in de Formule 1. Niets wees erop dat ze hun heersende positie uit handen zouden geven. In Miami volgde echter een kantelpunt. De teams van McLaren, Mercedes en Ferrari wisten het gat dichtgereden. Al snel haalden deze drie teams Red Bull in, en de Oostenrijkse renstal heeft nu een grote achterstand. Ook in Monza liepen ze achter de feiten aan, en dat zorgde voor veel frustratie.

Max Verstappen steekt niet onder stoelen of banken dat hij enorm gefrustreerd is. Hij doet er alles aan om het team terug naar voren te krijgen, zo legt Red Bull-adviseur Helmut Marko uit aan De Telegraaf: "Max heeft zaterdag herkend waar de zwakte van onze auto zit. Samen met de engineers is er een beslissing genomen over hoe we de auto kunnen verbeteren en weer competitief kunnen maken. We moeten er alleen achter zien te komen welk onderdeel de auto slechter heeft gemaakt. Als we dat zouden weten, dan zouden we niet in deze situatie zitten."