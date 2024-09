Eenstopper was onmogelijk voor Red Bull: "Had ons een klapband opgeleverd"

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalig weekend in Monza. Ze speelden geen rol in de strijd om de zege, en dat deed pijn. Ferrari wist de race te winnen door een gewaagde eenstopper, maar volgens Helmut Marko had Red Bull niet voor deze strategie kunnen kiezen.

Ferrari wist met Charles Leclerc het team van McLaren te verslaan. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris leken de race onder controle te hebben, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Ferrari koos ervoor om Leclerc niet naar binnen te halen voor een tweede pitstop, waardoor Piastri en Norris de jacht moesten openen. Dat was onmogelijk, en daardoor wist Leclerc de race te winnen.

Perfect

Red Bull-adviseur Helmut Marko was blij dat Ferrari had gewonnen. McLaren liep hierdoor slechts een klein beetje in op Red Bull. Marko besprak de strijd tussen Ferrari en McLaren met Motorsport.com: "Ik ben vandaag echt enorm blij met Ferrari, en met het risico dat ze hebben genomen met die eenstopper. Dit resultaat is perfect voor Monza en de manier waarop het gebeurde was ook mooi. Het was voor iedereen goed, behalve voor McLaren!"

Klapband

Red Bull koos ook voor een alternatieve strategie. De Oostenrijkers startten de race op de harde banden, maar ze gingen niet voor een eenstopper. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko was dit voor zijn team geen mogelijkheid: "Voor ons was het niet mogelijk om zoiets te doen. Heb je onze banden gezien? Als we nog twee of drie ronden langer waren doorgereden, dan was er zeker een band geklapt!"