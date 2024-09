Balende Horner wijst naar aero-problemen bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige race op het circuit van Monza. De Oostenrijkse renstal had een grote achterstand op de concurrentie en ze kwamen niet verder dan de zesde en de achtste plaats. Volgens Christian Horner heeft Red Bull een aero-probleem.

Na een tegenvallende kwalificatie hoopte Red Bull de eer te redden in de race. Al snel werd duidelijk dat dit zeker niet mogelijk was. Max Verstappen kwam op de tegenvallende zesde plaats over de streep en daar was hij zeker niet blij mee. Zijn teamgenoot Sergio Perez maakte geen grote fouten, maar de achtste plaats is ook een positie waar hij liever niet op over de finish was gekomen.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner leek de alternatieve strategie te helpen. De Brit stelt dat ze echter al snel last kregen van graining. Bij Viaplay legde hij nog meer problemen uit: "Het is duidelijk een punt van zorg en het hele team werkt er hard aan. Het lijkt erop dat het een aero-probleem is en dus moet er een aero-oplossing komen. De jongens in de fabriek werken er keihard aan om er bovenop te komen. Ik denk dat dit weekend wel heeft laten zien waar sommige van onze zwakke punten liggen."