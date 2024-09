"Strijdlustige Sainz ziet kansen voor Ferrari in komende races"

Carlos Sainz beleefde een bijzondere zondag in Monza. Hij vierde zijn verjaardag en hij kwam als vierde over de streep. Hij wist zijn teamgenoot Charles Leclerc te helpen in diens zegetocht. Na afloop van de race was Sainz te spreken over de strategie van zijn team.

Sainz reed een foutloze race, maar hij reed ook achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask had de leiding in handen gekregen nadat zijn concurrenten naar binnen waren gedoken voor een tweede pitstop. Leclerc en Sainz deden dat niet, want Ferrari koos voor een gedurfde tweestopper. Sainz kreeg de opdracht de McLarens zo lang mogelijk achter zich te houden, maar zijn banden waren over de limiet. De vierde plaats was het maximaal haalbare voor hem.

Sainz was zeker niet ontevreden met dit resultaat. De Spaanse coureur was enorm trots op zijn team en hij deelde zijn enthousiasme met Sky Sports: "Het team heeft geweldig werk geleverd met de updates en ook met het feit dat ze een risico hebben genomen met de strategie. We hadden het zwaar met de banden die snel degradeerden, maar we kregen het voor elkaar. Onze data zei dat het mogelijk was, maar dat het wel een risico was. De volgende twee races zijn vergelijkbaar met Monza. Er zijn daar geen medium- of hogesnelheidsbochten. Daar hebben we het normaal gesproken lastig, dus misschien kunnen we daar ook winnen."