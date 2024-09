Verstappen furieus: "Zo winnen we geen races meer"

Max Verstappen kende een rampzalige Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Hij kwam slechts als zesde over de streep en hij was allesbehalve tevreden met zijn resultaat. Hij baalde van zijn team en hij stelt dat hij op deze manier geen races kan gaan winnen.

Verstappen begon vanaf de zevende plaats aan de race. Hij kon echter op geen enkel moment mee vechten om de overwinning. De Nederlander had het zwaar, en hij liet tijdens de race al weten dat hij niet tevreden was met zijn team. Ook het feit dat een pitstop volledig mislukte, kon hem niet bekoren. Hij kwam uiteindelijk als zesde over de streep en hij ziet Lando Norris steeds dichterbij komen in het wereldkampioenschap.

Na afloop stak hij zijn ontevredenheid niet onder stoelen of banken. Verstappen was teleurgesteld in zijn team Red Bull Racing en hij deelde zijn gevoel met zijn landgenoten van Viaplay: "Het was natuurlijk weer een dramatische race. Niets liep, de auto liep ook voor geen meter. De strategie vond ik ook helemaal niets en die pitstop was klote. In het grootste gedeelte van de race hebben we ook met minder vermogen gereden, omdat we een probleem hadden." Gevraagd hoeveel races hij nog kan winnen, reageert Verstappen duidelijk: "Zoals het nu gaat, kan ik geen races meer winnen."