Verstappen wijst handicap aan: "We hebben geen Monza-vleugel"

Max Verstappen moet de Italiaanse Grand Prix van vandaag starten vanaf de zevende plaats. Het is een teleurstellende startpositie en Verstappen was dan ook niet tevreden. De Nederlander ziet dat zijn team Red Bull het zwaar heeft, en hij wijst naar een andere handicap.

Verstappen hoopte dit weekend terug te kunnen slaan na een aantal tegenvallende raceweekenden op rij. In de kwalificatie op het circuit van Monza leek het goed te gaan, maar in Q3 was de snelheid verdwenen. Na afloop zocht men bij Red Bull naar antwoorden en de teleurstelling was groot. Er zijn problemen, en daarnaast rijdt Red Bull dit weekend ook rond zonder een speciale Monza-achtervleugel.

Verstappen baalt van het feit dat Red Bull geen baanspecifieke achtervleugel heeft meegenomen naar Monza. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Het helpt natuurlijk ook niet mee dat we hier geen Monza-vleugel hebben. Als je kijkt naar onze achtervleugel, dan is die aardig getrimd, zeg maar. Dus ja, dat is niet ideaal voor onze topsnelheid." Verstappen begrijpt wel waarom Red Bull geen speciale achtervleugel heeft meegenomen: "Met deze nieuwe generatie auto's hebben we dat nooit gedaan. Maar in de laatste jaren was de auto goed genoeg om dat te compenseren. Dat is wel iets waar we voor volgend jaar naar moeten kijken."