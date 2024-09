Marko wil analyse van voorvleugels Mercedes en McLaren

Het team van Red Bull Racing werd in de kwalificatie in Italië op een flinke achterstand gereden door de concurrentie. Bij Red Bull balen ze als een stekker en kijken ze dan ook naar de verschillen met de concurrentie. Helmut Marko wijst dan ook naar Mercedes en McLaren.

De achterstand van Sergio Perez en Max Verstappen op de concurrenten was zeer groot in de kwalificatie. Het zorgde voor veel frustratie en bij Red Bull zaten ze met de handen in het haar. Ze wisten niet wat er mis was gegaan, want eerder in de kwalificatie zagen de prestaties er nog heel erg sterk uit. Vandaag in de race moeten ze dan ook op jacht gaan naar een goed resultaat.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zat na afloop van de kwalificatie ook in zak en as. Hij deelde zijn analyse met zijn landgenoten van ORF: "Wisten we de reden hiervan maar. In Q2 stonden we op de tweede plaats, en in Q3 waren beide rondjes niet goed. Het is een raadsel wat daar gebeurde. Het kan alleen maar komen door de situatie met de banden, de temperatuur van de banden of externe omstandigheden. We kunnen alleen maar hopen dat deze situatie zich niet voordoet tijdens de race." Marko wees ook nog naar de concurrenten: "De voorvleugels van McLaren en Mercedes moeten worden geanalyseerd."