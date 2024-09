Wolff ziet Verstappen worstelen: "Verrassend"

Het team van Mercedes kende een redelijke kwalificatie op het circuit van Monza. George Russell noteerde de derde tijd, terwijl Lewis Hamilton niet verder kwam dan de zesde tijd. Toto Wolff was redelijk tevreden, en hij wees naar de tegenvallende resultaten van Red Bull en Max Verstappen.

Mercedes kende vorige week in Zandvoort geen goed raceweekend. De Duitse renstal wilde nu toeslaan in Italië, maar het team van McLaren was overduidelijk sneller in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell noteerde de derde tijd, en hij was slechts 0,113 seconden langzamer dan de poletijd van Lando Norris. De verschillen zijn klein, en dat kan dus ook betekenen dat het een spannende race gaat worden.

Mercedes was in de kwalificatie wel sneller dan de concurrentie van Red Bull. Mercedes-teambaas liet aan de Duitse tak van Sky Sports weten dat hij niet precies wist wat er mis ging bij concurrent Verstappen: "Het is heel verrassend. Maar er moet iets zijn geweest, want hij zat een halve seconde achter de eerste plaatsen. Ik weet dus niet wat het was." Wolff spreekt zich ook uit over de prestaties van zijn eigen team: "De stopwatch vertelt altijd de waarheid en we zijn net een tikje te langzaam, vooral in het middelste deel en in de Parabolica. Maar dat is niet echt te meten en als het kan, dan gaat het om centimeters. In dat opzicht kun je het ons niet kwalijk nemen."