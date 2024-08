McLaren ontvangt forse boete na incident met Verstappen

Max Verstappen kende vandaag een frustrerende kwalificatie in Italië. Zijn Red Bull-bolide was niet goed genoeg en het verschil met zijn concurrenten was zeer groot. Hij kende ook nog een momentje met Oscar Piastri in de pitlane, en daar is het team van McLaren nu voor bestraft.

In het eerste gedeelte van de kwalificatie stuurde het team van McLaren hun coureur Oscar Piastri op een onhandige manier naar buiten. De Australiër verliet zijn pitbox op het moment dat Max Verstappen door de pitstraat kwam rijden. De Nederlander moest vol in de remmen om een ongeluk te voorkomen. De stewards onderzochten de unsafe release en McLaren gaf aan dat ze inderdaad een fout hadden gemaakt. Verstappen gaf bij de stewards aan dat hij het een zeer optimistische move vond. De stewards deelden die mening en ze gaven McLaren een boete van 10.000 euro.