Horner wijst naar problemen: "Iets fundamenteels aan de hand"

De teleurstelling bij Red Bull Racing was groot na afloop van de kwalificatie in Monza. Max Verstappen en Sergio Perez wisten simpelweg geen potten te breken in hun RB20. Na afloop zocht men naar antwoorden en ook teambaas Christian Horner was zichtbaar teleurgesteld.

Red Bull wilde na een aantal tegenvallende raceweekenden op rij sportieve revanche gaan nemen in Monza. In de kwalificatie moesten de eerste stappen worden gezet, maar dat lukte niet. In het derde gedeelte van de kwalificatie zakte de prestaties van Red Bull volledig in. Max Verstappen liet zijn teleurstelling blijken en hij kwam niet verder dan de zevende tijd. Sergio Perez moest het doen met de achtste tijd.

Red Bull-teambaas Christian Horner deelde de teleurstelling van zijn team. De Brit was niet tevreden en hij sprak zich na de sessie uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "De balans is er gewoon niet, dat kon je wel opmaken uit de reactie van Max. Er is iets fundamenteels aan de hand en daar hebben we nog geen oplossing voor gevonden. Q2 zag er niet zo slecht uit, maar in Q3 kwamen we veel tijd tekort. We bekijken alles. Vorige week hebben we met oudere specificaties gereden om te zien of dat het probleem was, maar de realiteit is dat we nog steeds dezelfde dingen en problemen zien."