Russell kan leven met derde tijd: "McLaren is gewoon sneller"

George Russell noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie in Italië. De Britse Mercedes-coureur kon niet tippen aan de tijden van de McLarens, maar de derde tijd was voor hem goed genoeg. Hij was er namelijk best tevreden mee, zo stelde hij na de sessie.

Russell wist dat de verschillen in de kwalificatie klein zouden zijn. Voorafgaand de sessie werd er een strijd tussen vier teams voorspeld door de kenners. Red Bull haakte echter vrij snel af in Q3, waardoor alle aandacht uitging naar Ferrari, McLaren en Mercedes. Uiteindelijk werd de eerste startrij een prooi voor de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Russell moest het doen met de derde tijd.

De Britse Mercedes-coureur had daar helemaal geen problemen mee. Russell ziet nog genoeg kansen voor de race van zondag en aan interviewer van dienst Davide Valsecchi liet hij weten veel zin te hebben in pizza: "Het was geweldig. De derde tijd is beter dan we hadden verwacht, want het was een zeer zware sessie. Gelukkig hebben we dit rondje bewaard voor het einde. De McLarens zijn op dit moment gewoon heel erg snel. We werken heel hard om ze nu bij te halen. Maar ik ben nu gewoon blij met de derde tijd."