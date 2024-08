Verstappen zwaar teleurgesteld: "Dit is bizar"

Max Verstappen kende vandaag een zeer teleurstellende kwalificatie in Monza. De Nederlander kwam niet veel verder dan de zevende tijd. Verstappen was enorm teleurgesteld en na afloop vroeg hij zich af waardoor hij zoveel tijd was verloren tussen de sessies in.

Verstappen kende een sterke vrijdag op het circuit van Monza in Italië. Hij ging met veel zelfvertrouwen de zaterdag in, maar al snel werd duidelijk dat het lastig zou gaan worden. Aan het begin van de kwalificatie zag het er nog aardig uit, maar in Q3 zakten zijn tijden in. Verstappen moest genoegen nemen met de zevende tijd, hij was net sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez.

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen overduidelijk enorm teleurgesteld. De drievoudig wereldkampioen sprak zich uit bij Viaplay: "Op één of andere manier liep het voor geen meter in Q3. We reden met twee nieuwe sets banden en ik had opeens veel onderstuur. De auto draaide nergens meer. Ik kreeg de auto niet meer aan de praat, terwijl het in Q2 nog wel redelijk ging. Het voelde iets beter aan, maar in Q3 was er veel onderstuur en dat is niets." Verstappen baalde: "Allebei de runs liepen voor geen meter. Ik was vier tienden langzamer dan in Q2. Het is bizar dat dit kan. Heel raar, want normaal zet je altijd stappen."