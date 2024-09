Antonelli realistisch: "Bewees vrijdag dat ik nog veel moet leren"

De kogel is door de kerk: Andrea Kimi Antonelli rijdt volgend jaar voor Mercedes. Op zaterdagochtend werd de komst van Antonelli bevestigd, en hij was trots. De jonge Italiaan blijft echter wel realistisch en hij stelt dat hij nog heel veel moet gaan leren.

Antonelli wordt gezien als een enorm toptalent. In Monza mocht hij op vrijdag zijn eerste vrije training rijden voor Mercedes. Hij begon snel, maar binnen een paar minuten was het feest voorbij. Hij ging de fout in in de beruchte Parabolica. Hij knalde vol in de bandenstapel en de schade was groot. Teleurgesteld keerde hij terug in de pits, maar bij Mercedes hielden ze vertrouwen in hem. Op zaterdag bevestigde Mercedes zijn komst.

Antonelli is trots op het feit dat hij vanaf volgend jaar in de Formule 1 mag rijden. Hij blijft echter realistisch en bescheiden, want hij weet wat zijn status is. Hij sprak zich hierover uit en werd geciteerd door De Telegraaf: "Ik weet één ding: het is niet mogelijk om iemand als Lewis Hamilton te vervangen. Zo wil ik mezelf dus ook niet zien. Ik ben gewoon de volgende coureur van Mercedes. Ik zie dat ik tijdens mijn testdagen progressie heb geboekt, zeker als ik kijk naar mijn longrun. De laatste tests voel ik me een stuk beter in de auto. Ik heb natuurlijk veel te leren en dat bewees ik vrijdag."