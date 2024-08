Wolff koos snel voor Antonelli: "Vijf minuten na het nieuws van Lewis"

Het team van Mercedes bevestigde vandaag dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar Lewis Hamilton gaan opvolgen. De keuze voor de jonge Italiaan is geen verrassing, maar het is wel een dappere beslissing. Toto Wolff stelt dat hij al heel vroeg een besluit had genomen.

Begin dit jaar werd bekend dat Lewis Hamilton na dit seizoen Mercedes gaat verlaten. De Brit maakt in 2025 de overstap naar het team van Ferrari. Mercedes moest op zoek gaan naar een nieuwe coureur, en meerdere coureurs werden in verband gebracht met het zitje. Ook de piepjonge Antonelli werd gezien als een mogelijkheid, en in de afgelopen weken werd duidelijk dat hij op pole position stond voor het stoeltje.

Op zaterdagochtend werd het nieuws bevestigd. Mercedes organiseerde een speciale persconferentie en daar verklaart teambaas Toto Wolff zijn keuze tegenover de internationale media: "Ik nam mijn besluit vijf minuten nadat Lewis mij vertelde dat hij naar Ferrari zou gaan. Natuurlijk hebben we wel andere opties bekeken, waarbij we ook het idee van Max Verstappen in een Mercedes niet loslieten. Dat scenario heb ik nooit voor onmogelijk gehouden, puur kijkend naar wat er gaande was bij het team van Red Bull. Maar puur instinctief was dit de line-up die ik altijd al wilde hebben. Vergeet ook niet hoe snel we hebben gehandeld met Kimi. Dit was direct waar ik voor wilde gaan."