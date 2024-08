Norris baalt: "Ik kwam niet in de buurt!"

Lando Norris begon het Italiaanse raceweekend als de grote favoriet. In de eerste twee vrije trainingen ging het best aardig met de Brit. Norris was niet helemaal tevreden met zijn prestaties en hij stelde zelfs dat hij niet in de buurt wist te komen van zijn verwachtingen.

Norris begon de dag met een derde tijd in de eerste vrije training. De McLaren-coureur was 0,241 seconden langzamer dan de snelste tijd van Max Verstappen. In de tweede vrije training leek het weer wat beter te gaan met Norris, want hij sloot de sessie af op de tweede plaats. Zijn achterstand op de snelste tijd van Lewis Hamilton was minimaal, want hij kwam slechts 0,03 seconden te kort.

Na afloop van de tweede vrije training was Norris niet helemaal tevreden met zijn resultaat. Norris denkt dat alles nog steeds dicht bij elkaar zit, maar in gesprek met F1 TV klonk hij ontevreden: "Het was lastig vandaag, vooral met de auto in de eerste vrije training. Er was gewoon weinig grip, maar dat gaat iedereen zeggen. Ik probeerde veel te verbeteren voor de tweede vrije training, maar ik boekte niet zoveel progressie als ik eigenlijk zou moeten doen. De auto en Oscar waren echt heel erg snel. Oscar maakte een foutje en hij verloor iets van vier tot vijf tienden. Ik kwam niet eens in de buurt, dus ik heb wel wat werk te doen."