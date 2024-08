Antonelli zegt sorry na crash: "Heb mijn lesje geleerd"

Het team van Mercedes liet vandaag Andrea Kimi Antonelli debuteren in de eerste vrije training. De Italiaan wordt gezien als een groot talent, maar hij crashte al na een paar minuten. Antonelli stelt dat de crash volledig zijn schuld was en hij biedt zijn excuses aan.

Antonelli staat volgend jaar vrijwel zeker op de grid. De Italiaanse coureur wordt gezien als de opvolger van Lewis Hamilton, en men was dan ook benieuwd wat hij kon doen in deze training. Zijn eerste run zag er veelbelovend uit, maar toen ging het mis in de welbekende Parabolica-bocht. Hij vloog vol de bandenstapel in en de schade was groot. Balend stapte de 18-jarige coureur uit zijn gesloopte Mercedes.

Hij kon niet lang balen, want hij moest direct weer plaatsnemen in zijn Formule 2-bolide. Mercedes stuurde daarna een videoboodschap van Antonelli naar de internationale media: "Wat een dag. Mijn allereerste vrije training was een feit en helaas eindigde het vrij snel door een crash. Het was een vrij grote impact, rond de 52G, en ik wil sorry zeggen tegen George Russell en het team voor het werk dat ze moesten doen. Het was een fout van mijn kant. Ik pushte te hard voor de omstandigheden. Ik had het iets meer op moeten bouwen. Ik heb nu wel mijn lesje geleerd voor de volgende keer. Ik wil het team wel bedanken en het was fantastisch om de tifosi te zien. Ik voel me niet fantastisch, dus ik ga rusten en focussen op de rest van het weekend."