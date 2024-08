Wolff ontkent dat crash Antonelli invloed heeft op toekomst

Het team van Mercedes kende een uitdagende vrijdag in Monza. In de eerste vrije training lieten ze Andrea Kimi Antonelli debuteren, maar hij boorde zijn bolide de muur in. Teambaas Toto Wolff stelt dat deze crash geen invloed heeft op zijn rijderskeuze voor 2025.

Antonelli wordt gezien als de opvolger van Lewis Hamilton. De jonge Italiaan staat volgend jaar vrijwel zeker op de grid, en dat zorgde ervoor dat er tijdens VT1 veel naar hem gekeken werd. Hij leek goed met de druk om te kunnen gaan, maar na een aantal minuten ging het helemaal mis in Parabolica. Hij knalde vol de muur in, en zijn training zat erop. George Russell moest een groot deel van de tweede training missen door de reparatiewerkzaamheden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff moet er niet aandenken om kritiek te leveren op de prestaties van Antonelli. Wolff stelt ook dat de crash van de Italiaan geen invloed heeft op zijn rijderskeuze voor 2025. Hij reageert duidelijk op deze vraag en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Nee, dit heeft echt nul effect. Het belangrijkste is om iemand aan te trekken op basis van zijn talent. Een eerste vrije training die verkeerd is gegaan, is totaal geen reden om voor of tegen een bepaalde coureur te beslissen."