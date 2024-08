Haas ontvangt boete na moment met Magnussen

Het team van Haas heeft vlak voor de start van de tweede vrije training een flinke boete ontvangen. De Amerikaanse renstal kreeg die boete naar aanleiding van een incident in de eerste vrije training. De hoofdrolspeler hierbij was de ongelukkige Kevin Magnussen.

De Deen reed in de eerste vrije training de Ferrari van Carlos Sainz in de weg. De stewards besloten het incident direct te onderzoeken. Uit het document van de stewards blijkt dat Magnussen in zijn spiegels keek of Sainz eraan kwam, maar dat hij de Spanjaard niet zag aankomen. Sainz liet weten dat er geen gevaarlijke situatie was, maar de stewards besloten wel hard in te grijpen. De stewards stellen dat zo'n incident in een training wordt onderzocht als het gevaarlijk was, of als het team er iets aan kon doen. Volgens de stewards was het een fout van het team en dat leverde ze een boete van 7500 euro op.